الصحة العالمية تحذر: تسييس توزيع اللقاحات يضر بالجميع

انتقدت منظمة الصحة العالمية مسألة تسييس توزيع اللقاحات وطالبت الجميع بالحرص على دعم المساواة في توزيعها، وفقًا لقناة الغد.





وقال "تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية إن قومية اللقاح تخدم اهداف سياسية قصيرة المدى لكن من مصلحة كل دولة على المدى المتوسط والطويل دعم المساواة فى توزيع اللقاح حتى نستطيع القضاء على الوباء فى كل مكان مؤكدا أن الوباء ان ينتهى طالما يزداد الانقسام بين من يملكون اللقاح ومن ليس لديهم.





وأعرب "أدهانوم" عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 100 مليون إصابة.





وكتب تيدروس في تغريدات على تويتر: "نتوقع هذا الاسبوع الوصول إلى 100 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم، ويمكن لهذه الأرقام أن تشعرنا بالحزن لما تمثله كل حالة وفاة بكورونا، من فقدان شخص عزيز قد يكون والد أحدهم، أو شريكه أو طفله أو صديقه".





وأضاف: "يجب أن يعزز هذا الأمر عزمنا على إنقاذ الأرواح، والاعتناء بأنفسنا وبالآخرين".



