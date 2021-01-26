جامعة حلوان: بدء إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. وتقليل عدد الطلاب داخل اللجان حرصا على سلامتهم





حقوق حلوان تعلن الرابط الرسمى لطلب دخول الامتحان للفرق النهائية





علوم حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول 21 فبراير و التخلفات 14 مارس





تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير









أعلنت كليات جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.









وأكد الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد كلية التجارة بجامعة حلوان استعدادات الكلية لاقامة الامتحانات وسط اجرائات احترازية من فيروس كورورنا حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل الجان و الحرص على التباعد بين الطلاب .









و اضاف انه من المقرر ان تبدء الامتحانات بكلية العلوم يوم ١٩ فبراير 2021 و تنتهى ١٢ مارس 2021 ليكون الفراق بين المادة و الاخرى يومين على الاقل و يكون عدد ايام الامتحانات سبعة ايام .









و اشار انه تم تقسيم الطلاب على فترتين فترة صباحية تبدء من الساعة ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا ، و فترة مسائية تبدء من الساعة ١ ظهرا حتى ٣ عصرا ، وذالك حرصا على سلامة الطلاب .









وقد صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان أنه جار إعداد الجداول لإعلانها فى أقرب وقت للطلاب للاستعداد لامتحانات، كما أنه قد تم الإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل بالامتحانات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية و ذلك عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/hekok/register.asp





وأضاف مسؤولو شئون الطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان أنه قد تم إعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب استعدادا لإعلان جداول الامتحانات فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من كورونا و قد تم تقليل عدد الطلاب باللجان والحرص على التباعد بين الطلاب.









صرح الكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان لصدى البلد عن استعدادات الكلية لاقامة الامتحانات وسط اجرائات احترازية من فيروس كورورنا حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل الجان و الحرص على التباعد بين الطلاب .





و اضاف انه من المقرر ان تبدء الامتحانات بكلية العلوم يوم 21 فبراير 2021 و تنتهى 11 مارس 2021 ليكون الفراق بين المادة و الاخرى يومين على الاقل و يكون عدد ايام الامتحانات خمسة ايام .







