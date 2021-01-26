البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 1.7 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشرات فلسطين وتونس وتباين البحرين.. وخسارة بأسواق الكويت ومسقط والأردن

البورصات العربية اليوم:

- بورصة مصر تربح 1.7 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي

- ارتفاع مؤشرات وفلسطين والعراق وتباين البحرين

- خسارة بسوق مال الكويت وأغلب الأسواق خلال تعاملات منتصف الأسبوع









شهدت معظم البورصات العربية، ارتفاعا لمؤشراتها بجلسات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء، 26 يناير 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بربح 1.7 مليار جنيه، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.





بورصة مصر دفعت عمليات شراء من قبل المستثمرين بفئاتهم المختلفة، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 15ر0% مسجلًا 34ر11527 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 47ر0% ليصل إلى 98ر2354 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 5ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 52ر3378 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 7ر1 مليار جنيه ليصل إلى 2ر690 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 2ر3 مليارات جنيه.





بورصة الكويت أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 99ر2 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5727 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر495 مليون سهم تمت عبر 13305 صفقات نقدية بقيمة 19ر46 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 56ر4684 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر446 مليون سهم تمت عبر 9786 صفقة نقدية بقيمة 6ر24 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الأول 77ر0 نقطة ليبلغ مستوى 49ر6256 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر48 مليون سهم تمت عبر 3519 صفقة بقيمة 5ر21 مليون دينار.





سوق مسقط أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (84ر3677) نقطة منخفضًا بـ (7ر20) نقطة وبنسبة (56ر0 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (50ر3698) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(183) ألفًا و(76) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر4 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(133) ألفًا و(14) ريالًا عمانيًا.





البورصة العراقية أغلقت" البورصة" العراقية اليوم مرتفعة بنسبة 0.27% , متوقفة عند 489.65 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 4 شركات، وانخفاض أسهم 10 ,فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 244,383,145 سهما, بقيمة 360,847,811 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 333 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة .





مؤشرا البحرين أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,461.34 نقطة, بانخفاض قدره 0.99 نقطة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.38 نقطة, بانخفاض قدره 1.73 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و583 ألفًا و717 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 497 ألفًا و34 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.





البورصة الأردنية أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.38%، عند مستوى 1716.20 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3264 صفقة.



