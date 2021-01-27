حيل لا تقدر بثمن لتجعل شعرك ينمو بشكل أكثر كثافة وأسرع

إذا كنت غير قادر على نمو شعرك ، فقد لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 . إنه مهم لنمو وصحة الشعر و يمكن أن يكون نقص فيتامين B-12 سببًا لشعر جاف ورقيق وهش لكن من الأفضل استشارة الطبيب أولًا.

إذا كنت غير قادر على نمو شعرك ، فقد لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 . إنه مهم لنمو وصحة الشعر و يمكن أن يكون نقص فيتامين B-12 سببًا لشعر جاف ورقيق وهش لكن من الأفضل استشارة الطبيب أولًا.

أطول، حتى ولو قليلًا، فقد تحتاجين إلى استخدام بعض الحيل لتحقيق النتائج المرجوة إليك حيل سريعة يمكنك القيام بها بسهولة في المنزل لإطالة

سيساعد تدليك الرأس في تحسين الدورة الدموية ، وسيتدفق الدم بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر وهذا سيحفز نموه. دلكي رأسك بأطراف أصابعك من جميع الجوانب بحركات لطيفة. يمكنك حتى القيام بذلك أثناء غسل شعرك.





3. جففى شعرك بشكل صحيح.

من الأفضل عدم لف شعرك بمنشفة بعد غسله امسحيه بمنشفة . اضغط على المنشفة برفق على الشعر وأزل الرطوبة.





4. النوم على وسائد من الحرير.

يمكن لأغطية الوسائد القطنية سحب الرطوبة من شعرك وتجفيفه. لكن هذا لا يحدث عند استخدام وسادة من الحرير . في الوقت نفسه ، يقلل الحرير من الاحتكاك بين الشعر والوسادة وبالتالي يقلل من الضرر.



