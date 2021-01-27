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مرأة

حيل لا تقدر بثمن لتجعل شعرك ينمو بشكل أكثر كثافة وأسرع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت ترغبين في جعل الشعر  أطول، حتى ولو قليلًا، فقد تحتاجين إلى استخدام بعض الحيل لتحقيق النتائج المرجوة إليك حيل سريعة يمكنك القيام بها بسهولة في المنزل لإطالة الشعر يقدمها موقع برايت سايد.

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1. استخدم فيتامين ب 12.
إذا كنت غير قادر على نمو شعرك ، فقد لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 . إنه مهم لنمو وصحة الشعر و يمكن أن يكون نقص فيتامين B-12 سببًا لشعر جاف ورقيق وهش لكن من الأفضل استشارة الطبيب أولًا.

2. تدليك فروة رأسك.
سيساعد تدليك الرأس في تحسين الدورة الدموية ، وسيتدفق الدم بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر وهذا سيحفز نموه. دلكي رأسك بأطراف أصابعك من جميع الجوانب بحركات لطيفة. يمكنك حتى القيام بذلك أثناء غسل شعرك.

3. جففى شعرك بشكل صحيح.
من الأفضل عدم لف شعرك بمنشفة بعد غسله  امسحيه بمنشفة . اضغط على المنشفة برفق على الشعر وأزل الرطوبة.

4. النوم على وسائد من الحرير.
يمكن لأغطية الوسائد القطنية سحب الرطوبة من شعرك وتجفيفه. لكن هذا لا يحدث عند استخدام وسادة من الحرير . في الوقت نفسه ، يقلل الحرير من الاحتكاك بين الشعر والوسادة وبالتالي يقلل من الضرر.

5.  اعتني ببشرة فروة رأسك.
تحتاج فروة رأسك للعناية تمامًا مثل بشرة وجهك تذكرى أن فروة رأسك تحتاج إلى الترطيب وأن يكون لها درجة حموضة مناسبة لتكون صحية .

6. جربى زيت الزيتون.
زيت الزيتون يغذي الشعر بشكل مثالي . إنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ وهو مفيد لنمو الشعر ويجعله لامعًا وناعمًا. خذي 1/4 كوب من الزيت وافركي به فروة الرأس والشعر بحركات تدليك لبضع دقائق. غطي رأسك بغطاء واتركيه لمدة 15-30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو. يمكنك مزج زيت الزيتون مع جوز الهند وزيت الخروع والفلفل والزنجبيل.
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