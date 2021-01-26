نزيف حاد وظهور ثعبان .. 8 حيل للتعامل مع أصعب المواقف

في بعض الاحيان نتعرض لموقف صعب يهدد حياتنا أو حياة احد الافراد القريبين منا، ونحتاج للتصرف بشكل سريع مثل وجود ثعبان فى المنزل أو المعاناة من نزيف حاد.





قدم موقع " برايت سايد " مجموعة من المهارات العملية التى تساعد فى التغلب على المواقف الحرجة.





1. لدغة عقرب سامة

عادةً ما تكون لدغات العقارب على البالغين الأصحاء مؤلمة جدًا ، لكنها لا تهدد الحياة دائمًا، ومع ذلك ، هناك نوع يسمى عقرب اللحاء في الولايات المتحدة ، والذي يوجد بشكل رئيسي في الصحراء في الجنوب الغربي، لونه بني فاتح مع ظهر أغمق قليلًا ، ويبلغ طوله حوالي 2-3 بوصات ، وله سم قوي بما يكفي لإحداث أعراض حادة، يمكن أن تتكون هذه الآثار الجانبية من التنفس الضحل والسريع ، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب ، والضعف ، وتشنجات العضلات.





إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للعض من هذا النوع من العقارب ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور، حاول التقاطها بعناية أو التقاط صورة لها وإحضارها إلى الطبيب معك حتى يمكن إعطاء مضاد السم المناسب لك.





2. رد فعل تحسسي

حتى أكثر الأشياء براءة مثل الشمس أو الفاكهة يمكن أن تسبب الحساسية لدى بعض الناس، أخطرها هو الحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تكون قاتلة، يمكن أن تكون علامات الحساسية المفرطة تفاعلات جلدية أو أزيزًا أو صعوبة في التنفس أو دوارًا أو ضعفًا وسرعة في النبض أو دوخة أو تورم في الوجه وغير ذلك.





يجب معالجة هذه الحالة على الفور ، لذلك إذا كان شخص ما بجوارك يعاني منها يمكنك محاولة المساعدة بالاتصال بالاسعاف واتباع الإجراءات التالية:





معرفة ما إذا كان لديهم الإبينفرين واستخدامه.

حافظ على هدوء الشخص .

ساعدهم على الاستلقاء على ظهورهم .

اقلبها على جانبها إذا كانت تتقيأ أو تنزف.





3. التسمم بأول أكسيد الكربون

هذا الغاز ليس له رائحة أو طعم ، لذلك قد لا تلاحظ أنك تتنفسه بالفعل قبل أن تشعر بتوعك، لا تكون أعراض التسمم واضحة دائمًا ويمكن أن تشمل صداع التوتر والدوخة والتعب والارتباك وضيق التنفس وصعوبة التنفس.





إذا لاحظت وجود تسرب لغاز أول أكسيد الكربون في منزلك ، فقم بما يلي:

توقف عن استخدام جميع الأجهزة وأوقف تشغيلها .

افتح الأبواب والنوافذ لتهوية المكان، اخرج من منزلك أو شقتك على الفور.

حافظ على هدوئك لتجنب رفع معدل ضربات قلبك ، قم بزيارة الطبيب .





4. العاصفة

على الرغم من أن أقوى الأعاصير العنيفة يمكن أن تسبب دمارًا خطيرًا ، إلا أنها نادرة، تكون معظم الأعاصير أضعف بكثير ، ومن الممكن أن تنجو من واحدة إذا قمت بما يلي:

ابحث عن قبو أو غرفة بدون نوافذ في الطابق السفلي ، مثل الحمام ، ابتعد عن النوافذ .

انزل تحت شيء قوي مثل طاولة ثقيلة. قم بتغطيته ببطانية أو مرتبة. احمِ رأسك بأي شيء متاح.





5. قضمة الصقيع

إذا بقيت بالخارج في البرد لفترة طويلة وشعرت بعض أجزاء جسمك بالبرودة والألم ، فقد تكون تعاني من قضمة الصقيع، إذا كان الأمر أكثر خطورة ، فقد تكون لديك أيضًا علامات انخفاض حرارة الجسم ، والتي يمكن أن تسبب ارتعاشًا مستمرًا أو تنفسًا سريعًا، يجب معالجة هذه الحالة على الفور ، وقبل طلب المساعدة المهنية ، عليك اتخاذ الإجراءات التالية:

تصل إلى مكان دافئ في أسرع وقت ممكن.

لا تضغط على المنطقة المتضررة.

ضع المنطقة المجمدة في حمام من الماء الدافئ وليس الساخن بدرجة حرارة 104 فهرنهايت إلى 105.8 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية إلى 41 درجة مئوية).





6. الفطر السام

يحتاج كل من يريد البحث عن عيش الغراب إلى تعلم كيفية التمييز بين الآمن والسام. يمكن القيام بذلك عن طريق التحقق من الخصائص المرئية.

تحقق لمعرفة ما إذا كان الغطاء على شكل مظلة. إذا كان الأمر كذلك ، فهو سام.

ابحث عن قشور على غطاء الفطر، تحتوي العديد من أنواع الفطر السام على بقع غير ملونة على الغطاء ، مثل القشور البنية على الفطر الأبيض أو الثآليل البيضاء على الفطر الأحمر.

تعرف على الفطر السام عن طريق البصمة البوغية والفطر الآمن له بوغ أبيض ، بينما الفطر المميت به بوغ بني صدئ .





7. نزيف حاد

هذا الشرط هو خطير جدا ومهدد للحياة، وذلك قبل الوصول إلى المستشفى، يجب القيام فورا بهذا :

انزع أي ملابس من الجرح ولا تحاول تنظيفه في هذا الوقت.

ضع ضمادة معقمة عليها.

اضغط على الضمادة بقوة براحة يدك حتى يتوقف النزيف.

قم بتغطية المصاب ببطانية لمنع فقدان حرارة الجسم .





8. هجوم الأفعى

إذا صادفت ثعبانًا في منزلك أو في مكان آخر لسوء الحظ ، فقم بما يلي لمحاولة منعه من مهاجمتك.

ابق هادئا تحرك بهدوء وببطء.

لا تحاول لمسها أو التعامل معها.

حاول تغطيتها ببطانية ثقيلة أو بقطعة قماش للحد من تحركاتها.