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تطوير عين الصيرة: القيادة السياسية عازمة على استعادة رونق القاهرة التاريخية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:32 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المهندس محمد الدسوقي، مدير تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، تفاصيل التطوير في المنطقة. 
وأضاف الدسوقي، خلال حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"القيادة السياسية عايزة ترجع القاهرة التاريخية تاني، ومش هيبقى فيه عشوائيات، وهذا الأمر بدا يتحقق بنسبة كبيرة خلال ألفترة الأخيرة".

وتابع مدير تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن :"الأسر الموجودة في عين الصيرة عددهم ٦٠ أسرة قبل التطوير، وتم نقلهم لوحدات سكنية جيدة ولم يعترضون "، مؤكدا ان هذا المكان كان مرتعا الحيوانات والقمامة، وقبل الوصول للمكان تنتشر رائحة غير جيدة والطرق فيه غير ممهدة. 


وتابع، أن القوات المسلحة عملت على تطوير البنية التحتية، وشبكة الطرق وتم تطويرها على أحدث شيء، متابعا أن تم عمل مجهود جبار لتنفيذ مشروع تطوير عين الصيرة وسور مجري العيون. 

وأكمل المهندس محمد الدسوقي، ، أن ٦٣ فدانا هى مساحة المنطقة التي تم فيها التطوير، لافتا إلى أن هذا المشروع عبارة عن ٣ مشاريع، واول مشروع استغرق ٨ أشهر للبحيرة، والمشروع كله استغرق ٥ سنوات.
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