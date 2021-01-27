نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي.. غضب برلماني واسع من محاولات التدخلات الأجنبية.. لا للمتاجرة بالمصطلحات السياسية.. وكفى تشدقاً بنغمة الاعتقال السياسي

زعيم الأغلبية للكونجرس الأمريكي: نرفض المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية

سياحة النواب: بعض المنظمات المشبوهة تعتمد على التقارير المعلبة لتشويه صورة مصر

برلماني: قناة الجزيرة مستمرة في سياسة الهجوم على مصر

برلماني: حقوق الإنسان ليست الحرية السياسية فقط.. وتدخلات الكونجرس مرفوضة





غضب برلماني واسع شهدته الجلسة العامة بالبرلمان اليوم بحضور وزير الخارجية سامح شكري، بسبب محاولات الكونجرس الأمريكي التدخل في الشئون الداخلية لمصر، بسبب إدعاءات مشبوهة لا أساس لها من الصحة، وجاء الرد سريعًا من النواب، مؤكدين أن مصر لها تاريخًا كبيرًا في دول العالم وأن التقارير أساسها منظمات مشبوهة يستخدمون عبارات فضفاضة لشن هجوم على الدولة المصرية.





بداية قال أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب، إن مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، أننا كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشأن المصري، فلم يعد مقبول المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره.





واستطرد زعيم الأغلبية: هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشئونهم، ورأينا ما حدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شئون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب أن لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشئون دول أخرى.





وشدّد: لا يوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة.





وتابع: لدينا مؤسسة عريقة اسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة.





وواصل: لم يعد مقبولا بعد كل ما بات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شئوننا .





من جانبه قال النائب عمرو هندى، قال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مصر من الدول التى لا تتدخل فى سياسة الدولة الخارجية، وتحترم السياسات الخارجية للدول جميعها، ولا تقبل أن يتدخل أحد فى سياستها الداخلية أيا ما كان، سواء أشخاصًا اعتباريين، أو مؤسسات، منتقدا التدخل السافر من قبل بعض أعضاء الكونجرس فى الشأن الداخلى المصرى.





وأوضح هندى، أن هناك منظمات مشبوهة وبعض الأشخاص يستخدمون عبارات فضفاضة و مطاطة لشن هجوم على الدولة المصرية، وعلى سبيل المثال نجد أن هذه الكيانات تلجأ لملف حقوق الإنسان لتشويه صورة الدولة المصرية، ويتشدقون بنغمة الاعتقال السياسى فى محاولة فاشلة منهم لتشويه الصورة، ولعل القاصى والدانى يعلم جيدا الجهود التى بذلتها مصر فى هذا الملف على وجه التحديد.





وطالب عضو مجلس النواب، هذه المنظمات والكيانات أو الأشخاص بالاعتماد على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومة، وعدم الالتفات للتقارير المعلبة التى تهدف فى المقام الأول والأخير لتشويه صورة الدولة المصرية، لأنها تخرج من جماعات وكيانات معادية للوطن.





فيما أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نجاح الدبلوماسية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال أبو العلا: "الحقيقة، لم يمر عصر على مصر من قبل، به ما نشهده حاليًا من توازن وتنوع فى العلاقات الخارجية، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال للجنوب، وهو ما يعد نجاحًا تشترك فيه وزارة الخارجية بالدرجة الأولى".





وانتقد "أبو العلا" استمرار قناة الجزيرة فى سياسة الهجوم على مصر، وقال: "بعد ما تم توقيع مذكرة التفاهم فى (قمة العلا)، وإعادة العلاقات مع دولة قطر، وبالطبع نحن مع الوحدة العربية ونحترم شعب قطر، ولكن قناة الجزيرة لا تزال على نفس المنوال مع مصر".





وتابع "أبو العلا": "أتساءل كمواطن مصرى، عن الضمانات التى تمنع عودة قناة الجزيرة عن سياستها ضد مصر؟".





وأضاف: "كشعب نقدر ونحترم شعب قطر، ولكن عندما تدعم قطر تركيا، وتعزز الغزو العثمانى الإخوانى على ليبيا، بالتالى يكون لابد من معرفة الضمانات، حتى لا تعود الإدارة القطرية لسياستها ضد مصر".





كما وجه وكيل لجنة حقوق الإنسان، سؤالًا آخر للوزير سامح شكرى: "لماذا ترفض وزارة الخارجية استخراج جواز سفر لزوج النائبة، بينما تقبل طلبات استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟". مشيرًا إلى أن ذلك مطلب جماعى للنائبات بالمجلس.





وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر في مقدمة الدول التي تنادي بالديمقراطية واحترام الحريات وحماية حقوق الإنسان، مطالبًا المؤسسات الخارجية المختلفة وبعض الدول بالكف عن التدخل في الشأن المصري خاصةً أن مصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى.





وعبر "سلطان"، عن رفضه التدخلات الخارجية من الكونجرس الأمريكي، في الشأن المصري والإشارة للحريات في مصر مستخدمين شعارات الاعتقالات السياسية وغيرها، مؤكدا أن هذه الأمور غير موجودة في مصر وأنها مجرد افتراءات لا تستند لمعلومات موثقة أو أدلة منطقية.





وأشاد بدور القضاء في التعامل مع القضايا والإشكالات الخاصة بحقوق الإنسان والاعتقالات السياسية دون المساس بحرية أي مواطن مصري مؤكدا رفضه محاولات تشويه صورة مصر في الخارج بإسم حقوق الإنسان للوصول لأهداف وطموحات سياسية علي حساب الدولة المصرية.