ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في حديث القاهرة .. وزير قطاع الأعمال يتحدث عن أزمة مصنع الحديد والصلب واستجواب البرلمان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:42 م
هشام توفيق - وزير
هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال
Advertisements
قسم التوك شو
يحل اليوم الثلاثاء الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ضيفا على برنامج "حديث القاهرة"، بقناة القاهرة والناس، وذلك فى تمام التاسعة مساء، مع الإعلاميين خيرى رمضان وكريمة عوض.

ويتحدث توفيق عن العديد فى العديد من  القضايا المتعلقة بالإقتصاد المصرى، وعلى رأسها أزمة مجمع مصانع الحديد والصلب، واستجواب البرلمان، وآخر تطورات الملف، وهل سيتم تصفية المصنع، أم هناك فرص أخرى لتطويره، وتحويله إلى مصنع منتج ومربح.

كما يتحدث "توفيق" عن أوضاع العاملين، والتعامل مع أزمة كورونا فى الشهور الماضية، والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى التعامل مع الأزمة، والمشاريع الهامة التى دخلتها الوزارة فى الأونة الأخيرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم عيسى: مجمع الحديد والصلب جزء من وجدان المصريين

لا أتعمد تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال: تكنولوجيا المصنع من الستينات

وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

معنديش حاجة أخبيها.. وزير قطاع الأعمال: لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات أخرى

وزير قطاع الأعمال: مصنع الحديد والصلب مايسواش 10 صاغ

مناقشة حادة على الهواء بين وزير قطاع الأعمال وبرلماني بسبب شركة الحديد والصلب

ترشيحاتنا

إعادة الإخوان.. أحمد موسى يكشف هدف تكتل حقوق الإنسان عن مصر في الكونجرس

مارسوا الجنس 12 مرة بـ500 جنيه.. إحالة أمريكي إلى الجنايات للشروع في قتل سودانيتين

انخفاض 5 درجات .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

أمثالك عايزين يضيعوا البلد.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على منى سيف

بيان رسمي من الحكومة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

مفاجأة كبيرة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لصحة قلبك ونضارة بشرتك.. 6 استخدامات مذهلة لزيت الأرجان

حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور

لماذا عليك تغيير ملاءة السرير يوميا