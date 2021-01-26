جمارك السعودية توقع مذكرة تعاون لتوطين وظائفها في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك

أكد أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أهمية ما يدعو إليه مضمون شعار اليوم العالمي للجمارك لهذا العام، الذي أطلقته منظمة الجمارك العالمية، والمتمثل في دعم جهود مجتمع الجمارك والأسرة الدولية لتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا ومحفز لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان انسياب التوريد في العالم، حاثًا المنظومة الجمركية لمواكبة التطلعات وتحقيق التحول المطلوب.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد جاء ذلك في كلمة خلال احتفال "الجمارك السعودية" باليوم العالمي للجمارك، الذي يُصادف إقامته 26 من يناير من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار "الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل تحقيق سلسلة توريد مستدامة"، بحضور مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ورئيس الهيئة العامة للموانئ سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل بن محمد أبا نمي.





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وأشار إلى الدور الذي تقوم فيه "الجمارك السعودية" نحو تعزيز جهود منظمة الجمارك العالمية وجمارك دول العالم في التصدي لجائحة كورونا؛ مبينًا أن الجمارك منذ ظهور الجائحة بادرت في تنفيذ العديد من الأنشطة وإطلاق المبادرات التي تنسجم مع توجه المنظمة الذي يدعو إلى الاستفادة من أنظمة الأتمتة والتقنيات الحديثة للوفاء بمتطلبات المرحلة وتتماشى في الوقت ذاته مع شعارها الذي يدعو لتعزيز التعافي واتباع سياسات مرنة تضمن سلاسل توريد مستدامة.





وقال الحقباني:" منذ ظهور تداعيات الجائحة ظلت الجمارك السعودية تعمل بانسجام تام مع جهود القيادة الرشيدة للحد من تفشي الجائحة، فعملت أولًا على تحقيق استمرارية الأعمال في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وضمان تدفق الواردات وحركة الشحن، مع اتخاذ الضوابط والاحترازات الوقائية، واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك على "سمات المرونة التنظيمية" في ظل وجود الأزمة من خلال التركيز على جانب التخطيط وجانب العمليات التشغيلية الجمركية مع الحرص التام على الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع عملائها، إلى جانب اعتماد استراتيجيات التعافي والاستجابة بما يتناسب مع طبيعة العمل الجمركي الذي يتضمن استراتيجية العمل عن بُعد وتقليص أعداد العاملين بما يتناسب مع وتيرة العمل".





وأفاد الحقباني أن الجمارك تواصل جهودها لتحقيق شعار اليوم العالمي للجمارك بانسجام تام مع مسارها الاستراتيجي الذي يدعم التحول وتتبناه لتكون الأفضل إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة وآمنة تواكب التكنولوجيا المستخدمة عالميًا، وتحرص على دعم كل المبادرات الداعمة لتعزيز الثقة المتبادلة بين جمارك دول العالم، والعمل معًا على لتيسير حركة الشحن والسفر والتنقل عبر الحدود، من خلال بناء شراكات قوية قادرة على تخفيف آثار الظروف على انسيابية حركة التجارة بين المنافذ الحدودية المحلية والدولية.





وشهد برنامج الحفل توقيع مذكرة تعاون بين الجمارك السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى توطين وظائف نشاط التخليص الجمركي وتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وذلك في جميع المنافذ إضافةً إلى رفع مستوى الخدمة في أنشطة التخليص الجمركي وتحفيز المنشآت العاملة لرفع كفاءة هذه المهنة وتمكين القوى العاملة المحلية للالتحاق بالقطاع.





وتأتي مذكرة التعاون في إطار مبادرة متكاملة تُقدمها الجمارك السعودية لتطوير قطاع التخليص الجمركي إلى جانب مبادراتٍ أخرى أطلقتها خلال عام 2020م للإسهام في تطوير هذا القطاع المهم، ومن ذلك إطلاق خدمة تقييم المخلص الجمركي بعد عمليات الفسح، ونشر دليل المخلصين الجمركيين على منصة فسح مما يتيح للعملاء اختيار المخلص الجمركي وفق احتياجاتهم.





تتضمن مذكرة التعاون رفع نسبة التوطين إلى 100% في المهن المستهدفة لقطاع التخليص الجمركي وذلك باستهداف توطين 2000 وظيفة في قطاع التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم حوافز لقطاع التخليص الجمركي لدعم منشآت التخليص الجمركي والباحثين عن عمل في هذا القطاع، ومواءمة سياسات التوطين في قطاع التخليص الجمركي وتوفير التأهيل والتدريب للمواطنين للراغبين بالعمل في القطاع.