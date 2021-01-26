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مشرف تطوير عين الصيرة: نعمل بـ ٣ ورديات بإجمالي ١٢٠٠ عامل بحجم معدات ضخم جدا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
عبر مدحت السيد، المشرف على تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، عن عميق سعادته لاقتراب انجاز المشروع، مؤكدا أن القوات المسلحة نقذات طرق وكوبري مهم لإحياء المنطقة وحقق نقلة نوعية للمكان. 

وأضاف السيد، خلال حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع ضخم ولدينا ٤٠٠ عامل في هذ المشروع ونعمل ٣ ورديات بإجمالي ١٢٠٠ عامل ولدينا حجم معدات ضخم جدا، لافتا إلى أن المشروع بيعمل دورة اقتصادية كبيرة ومهمة للبلد. 

وتابع المشرف علي تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون،أن :"لدينا عمال من خارج البلد ومن دولة السودان والمشروع كله من البداية للنهاية تنفيذ مصريين ولا يوجد أي تعاون مع جهات وشركات خارجية".
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