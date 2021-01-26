سيارات جولف ومنطقة للأطفال.. عين الصيرة بعد التطوير قطعة من أوروبا

قالت المهندسة ميرنا جمال مسئول عن المكتب الاستشاري لمشروع تطوير عين الصيرة، إن المشروع يراعي كل الفئات، مضيفة ان هناك مكان للأطفال ليقضون اوقات سعيدة فيه.





وأضافت ميرنا، خلال حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نفذنا نظام أمن على مستوى عالي، وعملنا حساب كبار السن، وهناك سيارات جولف تنقلهم للاستمتاع بالمكان، ويوجد كافيهات على مستوى رائع.



