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سيارات جولف ومنطقة للأطفال.. عين الصيرة بعد التطوير قطعة من أوروبا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت المهندسة ميرنا جمال مسئول عن المكتب الاستشاري لمشروع تطوير عين الصيرة، إن المشروع يراعي كل الفئات، مضيفة ان هناك مكان للأطفال ليقضون اوقات سعيدة فيه. 

وأضافت ميرنا، خلال حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نفذنا نظام أمن على مستوى عالي، وعملنا حساب كبار السن، وهناك سيارات جولف تنقلهم للاستمتاع بالمكان، ويوجد كافيهات على مستوى رائع. 

من جانبه عبر مدحت السيد، المشرف علي تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، عن عميق سعادته لاقتراب انجاز المشروع، مؤكدا أن القوات المسلحة نقذات طرق وكوبري مهم لإحياء المنطقة وحقق نقلة نوعية للمكان.
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