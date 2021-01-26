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رياضة

أحمد حجازي يشكر متابعيه على تهنئته بعيد ميلاده

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:08 م
احمد حجازي
احمد حجازي
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مصطفى كرم
وجه احمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي الشكر لمتابعيه على تهنأته بعيد ميلاده ال 30. 


وكتب احمد حجازي عبر حسابة بتويتر قائلا "‏شكرًا علي كل الرسائل و التهنئة اللي وصلتني  و انتم جميعًا بخير و بصحه و سعاده و في انتظار عودتكم في الملاعب قريبًا ان شاء الله سالمين".


يذكر أن اتحاد جدة تعادل مع فريق النصر  السعودي ( 1 – 1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك عبدالعزيز، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ولعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، مع اتحاد جدة، المواجهة كاملة أمام النصر.

وافتتح خالد الغنام التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 93، استطاع رومارينيو نجم اتحاد جدة تسجيل هدف التعادل للنمور وعقب هذا الهدف أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتنتهي المواجهة بهدف لكل فريق.


وبهذا التعادل رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 25 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 21 في المركز السابع.
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