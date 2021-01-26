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مسئول المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة يكشف تفاصيل تطوير الريف المصري ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:55 م
مبادرة حياه كريمة
مبادرة حياه كريمة
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محمود محسن
أكد محمد بدر الغزالي مسئول المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة أن الريف المصري سيشهد طفرة في الفترة المقبلة لتحويله إلى ريف حضاري، منوها إلى أنه سيكون هناك تطوير للبنية التحتية للريف.

وقال الغزالي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ten انه سيكون هناك تدريب على تطوير الفكر والتوعية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عمل مكثف لتحويل الريف بما يتماشى مع تطوير المجتمع المدني.

وأضاف مسئول المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة أنه سيكون هناك تطوير للمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدا أن هناك تجانس سيحدث بين أكثر من وزارة وسيكون هناك تغيير شامل بالقرى على مستوى المحافظات.

من جانبه قال جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط لشئون المتابعه ومسئول مبادرة حياه كريمة بوزراة التخطيط، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف الف قرية مصرية يعيش بها 12.5 مليون نسمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى التي بدأت العام الماضي تستهدف  143 قرية واستكملنا العمل في السنة الحالية لنصل إلى 375 قرية.
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