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محافظات

محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:18 م
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات تلقي لقاح "كورونا"  للأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبي، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم، للمشاركة فى فعاليات تطعيم أول مجموعة من الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي "كورونا" كونهم الأكثر عرضة للإصابة.

وقال محافظ الفيوم، "كنت حريصًا على المشاركة فى فعاليات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقًا للاجراءات التى التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى"، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطعيم كافة الفرق الطبية التى تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، أما باقي الفئات المستهدفة سيتم تطعيمها تباعًا.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي، الذي يتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح "كورونا" وجار دراسة أماكن أخري لاستخدامها فى فعاليات التطعيمات.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم كانا من ضمن الفريق الطبي الذي تلقى اللقاح.


من جانب آخر بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية بوزراة النقل، آليات استخدام الطرق الحديثة في الرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة.

وحضر اللقاء كل من، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومدير عام الصيانة بهيئة الطرق والكباري، ومدير عام الطرق بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع ناقش آليات استخدام أحدث الطرق والأساليب في الرصف من خلال إعادة تدوير طبقات الرصف واستخدام ناتج كشط الأسفلت في الرصف، وكذلك أحدث الأساليب في رفع كفاءة وصيانة الطرق، لتحقيق أكبر استفادة في الوقت والتكلفة، وبما يحقق عدم إهدار للمواد والخامات، والحد من التلوث البيئي.

وعرض رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق بوزارة النقل، خلال الاجتماع، معدات الصيانة الحديثة التي تمتلكها الشركة، موضحًا آليات عمل الماكينات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الأسفلت، فضلًا عن شرح لطرق معالجة شروخ الأسفلت، وكيفية إدخال البرامج الحديثة لإدارة صيانة الرصف عن طريق تحديد عيوب الرصف.
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل
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