ارتفاع صادرات النفط الإيرانية في يناير رغم العقوبات

أظهرت أرقام من ثلاث شركات لتتبع الناقلات أن صادرات النفط الإيرانية ترتفع في يناير 2021 بعد زيادة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من العقوبات الأمريكية، في إشارة إلى أن نهاية فترة ولاية دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة ربما تغير سلوك المشترين.





وبحسب بيان نشر عبر وكالة "سي ان بي سي عربية"، فقد تقلصت صادرات إيران منذ أن سحب ترامب في 2018 بلاده من اتفاق نووي مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها، وقال الرئيس الجديد جو بايدن إنه إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق، فإن واشنطن ستفعل المثل.





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وتشير أرقام من إس.في.بي إنترناشونال وشركتين أخريين إلى زيادة في الصادرات، والشركات الثلاث تعمل على تقدير الإمدادات الإيرانية من خلال تتبع الناقلات، وبحسب إس.في.بي، زادت صادرات الخام الإيرانية إلى 710 آلاف برميل يوميا في ديسمبر من 490 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كمان أن الشحنات والإنتاج آخذان في الارتفاع حتى الآن في يناير .





وقالت بترو لوجيستكس، ومقرها جنيف، إن صادرات الخام الإيرانية قد تتجاوز 600 ألف برميل يوميا هذا الشهر لأول مرة منذ أبريل 2019 بعد أن ارتفعت 100 ألف برميل يوميا في الربع الرابع، ورصدت رفينيتيف ايكون 370 ألف برميل يوميا فقط من صادرات الخام الإيرانية في ديسمبر، وكانت الصادرات هبط في بعض أشهر 2020، إلى ما بين 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا.