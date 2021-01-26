نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقا

ناقش نادى أدب السويس، ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة السويس، عدة محاور فى ندوته الأسبوعية والتي حاضر في المحور الأول منها الأديب والناقد ياسر محمود بعنوان "قراءة إبداعية للمجموعة القصصية" للأديب محمد أيوب "شارع 217 سابقا"، أما المحور الثاني جاء بعنوان "ثقافة المرحلة بين تنمية الوعي والفكر المضاد" للأديبة المتميزة د. فاطمة يوسف عبدالغني.





وتحدث ياسر محمود في المحور الأول للندوة عن المجموعة القصصية للأديب والقاص محمد أيوب، حيث أشار إلي عالمه القصصي الخاص وتميزه بطرح موضوعاته بشكل اجتماعي محمل بفكر فلسفي أتجاه العالم المحيط له، هذا بخلاف بحث القاص الدائم في معظم قصص المجموعة عن الحب والعدل والتعايش بسلام ونبذ العنف والأنانية لخلق عالم مثالي يستوعب الجميع بداخله.





وأشاد ياسر محمود بالكاتب بوصفة أديب صاحب رؤية وفكر إستطاع من خلال قصص المجموعة أن يعبر بفكره عن مشكلات الواقع والتعبير عن مرحلته بكل معطياتها في مشهدية إبداعية فريدة.





أعقب ذلك المحور الثاني "ثقافة المرحلة بين تنمية الوعي والفكر المضاد" حيث تحدثت فيه د. فاطمة يوسف عبدالغني قائلة أن ثقافة المرحلة هي من أهم المراحل التاريخية في تاريخ مصر الأن من حيث المخاطر المحيطة بها، والتحديات التي تواجهها من عدة محاور في ظل تطبيق الدولة خطط تنموية كبيرة تحتاج الي فرض إجراءات وقائية ووعي وطني ضد الفكر المضاد، للحفاظ علي هذه الانجازات واستكمال الخطط العملاقة التي قطعت فيها الدولة شوطا طويلا.



