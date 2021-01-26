محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى عزل ملوى.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا علي الاطباء والفئات الأولى بالتطعيم.





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جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوى والدكتور علي قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية





استمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي .





وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوى، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.





ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، انه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية .





وفي سياق تواص مديرية الصحة بالمحافظة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.









تابع الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام سير العمل في المبادرة من خلال تقديم الخدمات الطبية من فحص و علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والعمل على الوصول الي المستهدف من المواطنين بجميع مراكز وقري المحافظة، مضيفا انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لفحص مليون و50 ألف مواطن، من المستهدفين لتقديم الخدمات التي تقدمها المبادرة ، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، وتشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة.



