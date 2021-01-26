أدباء الصعيد يلتقون في أمسية حب مصر بالقوصية





قدمت ا لهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية وفى إطار احتفالات الهيئة بعيد الشرطة وثورة يناير بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقي نخبة من كبار أدباء الصعيد في ضيافة نادى أدب ثقافة القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، ونادي الأدب بالقوصية وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وسوهاج والمنيا في أمسية شعرية بعنوان "في حب مصر" بمقر مركز شباب القوصية، رحب مدير عام الثقافة بأسيوط خلال كلمته بالحضور، وأكد على أن الأدب هو الداعم الأول للثقافة وهو عنوانها وأن القوصية تحظى بنخبة من كبار الأدباء والشعراء، وقدم لجميعهم الشكر على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد، حضر الملتقى دعاء الخطيب، صباح حامد، وهناء نصر من إدارة مدرسة جاد الرب الابتدائية ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط.



