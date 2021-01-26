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ثقافة

أدباء الصعيد يلتقون في أمسية حب مصر بالقوصية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية وفى إطار احتفالات الهيئة بعيد الشرطة وثورة يناير بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقي نخبة من كبار أدباء الصعيد في ضيافة نادى أدب ثقافة القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، ونادي الأدب بالقوصية وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وسوهاج والمنيا في أمسية شعرية بعنوان "في حب مصر" بمقر مركز شباب القوصية، رحب مدير عام الثقافة بأسيوط خلال كلمته بالحضور، وأكد على أن الأدب هو الداعم الأول للثقافة وهو عنوانها وأن القوصية تحظى بنخبة من كبار الأدباء والشعراء، وقدم لجميعهم الشكر على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد، حضر الملتقى دعاء الخطيب، صباح حامد، وهناء نصر من إدارة مدرسة جاد الرب الابتدائية ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط. 

شارك بالملتقى نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر احمد نادى بهلول رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ديروط والشاعر شرقاوي عبد العليم رئيس مجلس إدارة نادي الأدب ببيت ثقافة أبنوب والشاعر احمد الشافعى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط السابق، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك بالملتقى الشاعر أوفى عبد الله الأنور والشاعر عبد الغني مسعود والشاعر راضي الطهطاوي والدكتور محمد السيد والشاعر مصطفي رشوان السلامي، ومجموعة كبيرة من الشعراء، قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الوطنية منها "بحبك يا مصر" و"جميلة" و"أم الشهيد"، اختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.
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