ثقافة أسيوط تناقش المسرح من النص إلى العرض





فى إطار مجموعة الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، عُقد ملتقى ثقافي أدبي فني بقصر ثقافة أسيوط تحت عنوان "المسرح من النص إلى العرض" قدمها الكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي والمخرج المسرحي الفنان خالد أبو ضيف، بحضور نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الأديب أشرف عكاشة والشاعرة سامية ربيع والقاص عاطف العزازى وبمشاركة متميزة لنخبة من المواهب الأدبية الشابة.



