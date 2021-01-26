«المحامين» تنتظر موافقة 38 محكمة على إقامة الانتخابات داخلها.. وزكريا الفحام: قضايا الدولة تشرف على التصويت بجميع المحافظات

زكريا الفحام: قضايا الدولة تشرف على الانتخابات بجميع المحافظات

38 مرشحا بنقابة جنوب الجيزة

السبت.. المرشحون لانتخابات الفرعيات يقدمون توكيلات مندوبيهم لاعتمادها









تنتظر النقابة العامة للمحامين، موافقة باقي المحاكم على إجراء انتخابات النقابات الفرعية داخل الغرف الخاصة بها.





وقال أبوبكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لا بد من أخذ موافقة المحاكم علي إجراء انتخابات النقابة الفرعية داخل الغرف الخاصة بها، مؤكدا أن محكمة جنوب الجيزة فقط هي المحكمة الوحيدة التي أرسلت موافقة، وباقي محاكم الجمهورية البالغ عددهم ما يقرب من 38 محكمة ننتظر موافقتهم.





وأضاف "الضوة"، لـ"صدى البلد" أنه كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات كالمعتاد النيابة الإدارية، وفي 6 يناير الجاري أرسلت هيئة النيابة الإدارية جواب اعتذار، ولكن بناءً على اتصال هاتفي بين رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس هيئة قضايا الدولة، كان يوجد اجتماع للمجلس الخاص وتم أخذ الموافقة المبدئية للإشراف على الانتخابات.





وأوضح "الضوة" أن هيئة قضايا الدولة لم ترسل حتى الآن جوابا رسميا بموافقتهم على الإشراف على الانتخابات، منوهًا إلى أن هذا ملخص كل ما يخص العملية الانتخابية حتى الآن.





من جانبه قال زكريا رضوان الفحام وكيل نقابة محامين شمال القاهرة إن الانتخابات ما زالت في موعدها وإن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وافقت على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية وتم تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على انتخاباتنا.





أضاف رضوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النقابة العامة للمحامين أصدرت، منشورا يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات، يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتحديد مقرات التصويت، وكيفية الاقتراع داخل 3 ورقات تتضمن النقيب الفرعي، وعضوية الجزئيات، وعضوية الشباب والتي ستجري 7 فبراير المقبل.





وأكد رضوان أن اللجنة أصدرت بيانا تضمن 5 بنود تتعلق بسير العملية الانتخابية في 7 فبراير المقبل، وهي الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وكيفية التصويت، إقرار الإشراف القضائي على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، وإجراء الانتخابات في المواعيد والأماكن المحددة وفقا لقانون المحاماة، وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، و مقرات النقابات الفرعية، وأن اللجنة تبدأ في تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين للمندوبين وفقًا للنموذج المعد، ابتداء من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري





قال شريف حامد عباس، المرشح لعضوية نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، عن دائرة محكمة 6 أكتوبر الجزئية، إن الانتخابات ستقام في ٧ فبراير المقبل بين 38 مرشحا، وبإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.





واضاف حامد ، ل "صدى البلد" أن انتخابات نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، تشمل عشرة مراكز، وهي العياط، الصف، البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، الواحات، قسم الجيزة، مركز الجيزة، 6 أكتوبر.





من جانب اخر قام حامد بجولة تفقدية بعدد من المراكز الانتخابية، وعقد عدة لقاءات متتالية مع أعضاء نقابته، للتعريف بأفكاره، وأهداف برنامجه، وذلك قبل الانتخابات التي ستقام على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير.





كان نقيب المحامين رجائي عطية، أعلن عن تلقيه خطابا من المستشار أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7 /2 /2021.





من جانب اخر صرح عضو مجلس نقابة المحامين – أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية صلاح سليمان، بأن اللجنة تبدأ تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد، ابتداء من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري.





وأوضح «سليمان»، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل، مضيفا: «ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ».





وذكر عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.



