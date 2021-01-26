توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والهيئة العامة لتعليم الكبار

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه في أطار جهود جامعه الزقازيق في المساهمة في القضايا القومية وعلي رأسها قضيه محو الاميه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعه الزقازيق والهيئة العامة لتعليم الكبار .





وأضاف الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة أهميه دور الجامعة في التعامل مع القضايا المجتمعية والمساهمة في مواجهة التحديات التنموية ويأتي علي رأس هذه التحديات مشكله الأمية موجها إلي تعزير مشاركه الطلاب في محو الأمية وتفعيل الآليات اللازمة لذلك من خلال وحده تعليم الكبار بالجامعة، كما عبر عن تطلعه إلي أن تكون محافظه الشرقية كبيئة خصبه للجامعة خاليه من الاميه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذلك في أطار استراتيجيه الدولة ورؤية مصر 2030وما تشهده من مشروعات تنموية تنال الاهتمام من قبل الاراده السياسيه .

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وأشار "شعلان" الي الدور الإيجابي الذي تبذله الجامعة في مجال محو أمية وتعليم الكبار والسعي لإستمرار بذل مزيد من الجهود لتظل جامعه الزقازيق الرائدة في هذا الشأن.

ومن جانبة فقد أوضح عمرو شعلان مدير هيئه تعليم الكبار بالشرقية أن الأمية تُعد أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها و القضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية و التعليم ( هيئة تعليم الكبار) والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية

وأشادت الدكتورة غاده شاكر بأهمية البرتوكول الذي يعد أحد البرتوكولات التي وقعتها الجامعة مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل الإرتقاء بالجهود المبذولة في مواجهه الأمية .