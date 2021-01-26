لأعمال التطهير .. نقابة المهندسين: إيقاف الخدمات فى مقر الشاطبى ومركز الخدمات بنادى المهندسين

بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة ، والمهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إغلاق مقر نقابة المهندسين بالشاطبى ومركز الخدمات بنادى المهندسين بسابا باشا 4 أيام بدءًا من الخميس الموافق 28 يناير حتى الأحد 31 يناير 2021 لأعمال التطهير والتعقيم منعا لانتشار فيروس كورونا.

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وقال المهندس محمد فتح الباب ، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين بالإسكندرية ، أن قرار الغلق بناء على قرار النقابة العامة للمهندسين بتطهير مقرات النقابات فى هذا التوقيت حفظا على سلامة وصحة المهندسين.

وقد نظمت لجنة ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن، ورشة عمل ، لتقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح وذلك من منطلق قيام نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة ، بدورها بتقديم المقترحات والتأكيد على أن يكون العمران فى مصر منضبطًا وذلك من خلال حوكمه العمران وإصدار تعديلات قوانين البناء والتصالح من خلال تمهيدا لعرضه على لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ومجلس النواب للمناقشة والتعديل ولحل كافة المشكلات المرتبطة بالتطبيق واعتبار أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمواطن المصرى.





وناقشت النقابة مع كبار مهندسى اللجان الفنية وأعضاء لجنتى ممارسة ومزاولة المهنة الاسكان بعض المشكلات التى تواجه اللجان الفنية فى تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ، ومناقشة هذه المشاكل وطرح حلها.





وقال المهندس الاستشارى السيد حسن ، رئيس لجنتى ممارسة ومزاولة المهنة والاسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن نتاج ورشة العمل التى عقدت بنقابة المهندسين بالإسكندرية سيتم مخاطبة بها لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ثم مجلس النواب بما اسفرت به هذه ورشة العمل بإعتبارها شريكا أساسيًا فى تطبيق قانون التصالح وذلك دعمًا للدولة فى إنهاء هذا الملف بصورة مرضية للصالح العام والتيسير على المواطن فى الحصول على أكبر مكتسبات هذا القانون .





وأضاف أن ورشة العمل تناولت المشاكل التى واجهت اللجان الفنية القائمة على تنفيذ قانون التصالح ومراجعة ذلك مع مواد القانون 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية وتحديد الحالات التى تناولها القانون فى أحقية التصالح وما هو موجود على الطبيعة من خلال الطلبات المقدمة من المواطنين وكذلك الوقوف على بعض التعديلات وخصوصًا نموذج رقم 5 الخاص بالأمانات الطبية ، موضحًا أن اللجان بدأت فى مناقشة القانون وتقديم المقترحات حتى يتم عرضها على مجلس النواب .



