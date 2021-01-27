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مرأة

بـ3 حيل سريعة تخلصى من النمش فى لمح البصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من النمش وأعراضها المزعجة إليك طريقة علاج النمش من  مطبخك إذا لاحظت ظهورها على أجزاء من جسمك ولم تتعرض لأشعة الشمس ، فقد تكون علامة على سرطان الجلد الخبيث. اطلب المساعدة الطبية فورًا في مثل هذه الحالات.
إليك أبرز تلك العلاجات النمش ..

الليمون 
وتعد من أفضل طرق علاج النمش بالليمون  لتقليل ظهور النمش ، بما في ذلك كريمات تفتيح البشرة والليزر الصبغي والتقشير الكيميائي. ولكن إذا كنت ترغب في تجربة بعض العلاجات المنزلية لتفتيح النمش يمكن مزج عصير ليمون واجمع العصير في وعاء وباستخدام وسادة قطنية ، ضع العصير على المنطقة التي بها نمش واتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.

خل التفاح

 خل التفاح يقشر خلايا الجلد الداكنة  هذا يساعد في تفتيح النمش يمكنك مزج ملعقة كبيرة خل التفاح وملعقة صغيرة عسل

فقط اخلطي العسل والخل وضعيه على النمش. يمكنك أيضًا تطبيق هذا الخليط على الوجه بالكامل واتركيه لمدة 15-20 دقيقة واشطفيه بالماء الفاتر.

ضعي هذا الكريم مرة واحدة كل يوم على النمش. إذا كنت تقوم بتطبيقه على وجهك بالكامل ، كرر كل يوم بديل.

الصبار

يؤدي التطبيق الموضعي لهلام الصبار إلى إنتاج مادة ميتالوثيونين في الجلد ، مما يمنع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي ، قد يقلل ترسب الميلانين في الجلد ، مما يؤدي إلى تقليل النمش يمكنك وضع بعض هلام الصبار الطازج على النمش وقم بالتدليك لمدة 2-3 دقائق واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه ويمكنك أيضًا تركه طوال الليل.

المراجع ..
food.ndtv
علاج النمش سريعا
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