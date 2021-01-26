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حوادث

مباحث سوهاج تكشف غموض العثور على جثة مزارع مذبوح الرقبة وسط الزراعات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:47 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج، من كشف غموض العثور على جثة مزارع مذبوح وسط الزراعات بناحية نجع فاضل. 


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة لشخص مجهول الهوية مذبوح من الرقبة وسط الزراعات.

وبالتحريات والبحث تبين من العثور على جثة "خ.م"، ٤٧ عامًا، مزارع ويقيم بناحية نجع فاضل، وسط الزراعات بها جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات بالجسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن اكتشاف مرتكب الواقعة وهو "ع.خ"، ٣٥ عامًا، من أهالي النجع.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة لمرور بضائقة مالية، وذبحه من الرقبة وطعنه عدة طعنات بواسطة سكين.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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