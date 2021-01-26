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برلمان

أمين الاقترحات والشكاوى: أمريكا أكثر دولة فى العالم متورطة فى انتهاك حقوق الإنسان.. ولن تعلمنا الديمقراطية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمد الشعراوى
قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مصر دولة عريقة ذات سيادة، لا تقبل من أحد التدخل فى شؤونها الداخلية. مشيرًا إلى أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية، قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل فى شؤون الآخرين .

واتهم "حسين" الإدارة الأمريكية بالتورط فى عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية. معتبرًا أن أمريكا أكثر دولة فى العالم متورطة فى انتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح أن مؤسسات الدولة الأمريكية تتبع سياسات عنصرية مقيتة، وقال: "يكفى الإشارة إلى أن حوادث القتل العنصرية ضد مواطنين أمريكيين، من أصحاب البشرة السوداء، خلال الفترة من ٢٠١٤، وحتى الآن بلغت نحو ١٠ حوادث".

وأضاف: "أمريكا التى تريد أن تعطينا دروس فى حقوق الإنسان، هى نفسها التى تورطت فى حوادث تعذيب بشعة فى سجن أبو غريب، وأيضًا فى جوانتانامو، دون أن يهتز لنواب الكونجرس الأمريكى  جفن". 

ولفت "حسين" إلى أن ما جرى فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة "ينسف أكذوبة الديمقراطية الأمريكية تمامًا"، ويساوى بين الانتخابات فى أمريكا والانتخابات فى أشد دول العالم الثالث تخلفًا.

وأوضح أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، أن استخدام ألفاظ مثل المعتقلين السياسيين وغيرها، بهدف المزايدة على مصر، أسلوب مرفوض تمامًا. مضيفًا:"نستطيع أن نتحدث عن الآخرين وسياساتهم، لكن ثوابتنا السياسية لا تقبل بذلك، ورجاء من الآخرين أن يحترموا هذه الثوابت".
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