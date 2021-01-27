ارتفاع نسبة صادرات الصين من المنسوجات والملابس في 2020

أظهرت بيانات صينية رسمية، أن صادرات الصين من المنسوجات والملابس زادت بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 291.22 مليار دولار أمريكي في 2020، وذلك بحسب تقرير نشر عبر وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".





وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، زادت صادرات المنسوجات بنسبة 29.2 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 153.84 مليار دولار أمريكي. بينما تقلصت صادرات الملابس بنسبة 6.4 في المائة، لتصل إلى 137.38 مليار دولار أمريكي.





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زادت صادرات البلاد من المنسوجات بنسبة 12.6 في المائة على أساس سنوي في شهر ديسمبر فقط، لتصل إلى 12.29 مليار دولار أمريكي، وزادت صادرات الملابس في ديسمبر بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 13.91 مليار دولار أمريكي.