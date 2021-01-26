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أخبار العالم

السعودية.. تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة نجله

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:32 م
موسى الخنيزي
موسى الخنيزي
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قسم الخارجي
علق علي الخنيزي والد الشاب المخطوف العائد إلى أسرته بعد غياب 20 عامًا، على تأييد محكمة استئناف الشرقية حكم المحكمة الجزائية بإعدام خاطفة الدمام.

ووفقًا لصحيفة "صدى" السعودية، قال الخنيزي: "العدالة أخذت مجراها وأرضت الجميع، وأخذت جزاءها والقضاء لم يقصر وراضين عن هذا الحكم، والكل راضٍ وحتى الناس والمواطنين والأقارب والأصدقاء".

وكانت محكمة الاستئناف حسمت صباح أمس الإثنين، مصير المتهمة مريم، المعروفة إعلاميا بـ"خاطفة الدمام".

وأيدت حكم المحكمة الجزائية بالدمام، القاضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فإن محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية، بالإضافة إلى تأييد حكم الإعدام على المتهمة الرئيسية، فقد تضمن الحكم كذلك سجن المتهم الثاني سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال.

وأدينت خاطفة الدمام، بخطف ثلاثة أطفال رضع قبل نحو 20 عاما، ولم ينكشف أمرها حتى أصبحوا شبابا، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.
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