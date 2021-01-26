الإرهابية تدعمه.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تكتل حقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس الجديد

كشف الاعلامي أحمد موسي، تفاصيل إنشاء تكتل لحقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا التكتل يأتي في إطار الضغوط الجديدة التي تتعرض لها مصر من قبل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب جو بايدن، مضيفا هناك دعم كبير من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ورجالها في أمريكا والخارج.





وأضاف مقدم برنامج على مسؤوليتي، إن هذا التحالف لقى قبولا كبيرا من أعضاء ومؤيدي الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن بعض المؤيدين لهذا التكتل مؤيدين للشواذ.



