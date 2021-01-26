ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تكتل حقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس.. رد ناري من أحمد موسى على الهواء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:39 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
عادل نصار

وجه الاعلامي احمد موسى، رساله نارية للكونجرس الأمريكي بعد انشاء تكتل حقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس، مؤكدا أن الدولة المصرية تراعي حقوق الإنسان بلا شك. 

وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن عليهم ان يعرفون ان ما حدث في عام ٢٠١١ لن يحدث ابدا مرة أخرى، متابعا أن الدولة المصرية لن تسقط مرة أخرى. 

وتابع الاعلامي احمد موسى، أن مصر هي المعني الأول والأخير بقضايا حقوق الإنسان، والاعلام المصري مستعد لهذه الهجمة الشرسة على الدولة المصرية، مستدركا انه بهذا الكتله تعني أن اي شخص يدخل الكونجرس ويقدم اي مشكلة ضد مصر. 

واكمل الاعلامي، أن خلال الفترة المقبلة سيتم فتح ملفات أخرى ضد مصر في الكونحرس ويحدث انشغال ومنوشات مع مصر. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحذية اللي انضربت بيها موجودة.. أحمد موسى: البرادعي كاذب ومصر لا تتلقى تعليمات من الخارج

لا يدافع عن مصر ومغمي عينيه.. أحمد موسى يطالب بتغيير أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

أحمد موسى: مصر تحفظ حقوق الإنسان.. والسجون شديدة الحراسة موجودة في كل العالم

مصر الآن غير في 2013.. أحمد موسى عن ادعاءات البرلمان الأوروبي: معندناش حاجة نقلق منها

أيمن نصري يتساءل: لماذا يتجاهل البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم ويترصد مصر!.. فيديو

ديمقراطية أمريكا في خطر.. أحمد موسى يعلق على أحداث الكونجرس

ترشيحاتنا

مفاجأة كبيرة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حادث مروع.. تشييع جثمان طبيبة ووالديها وطفلها في الدقهلية

السعودية.. تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة نجله

إمارة مكة المكرمة تحذر مواطنيها في بيان عاجل

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

لصحة قلبك ونضارة بشرتك.. 6 استخدامات مذهلة لزيت الأرجان

حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور