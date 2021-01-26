تكتل حقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس.. رد ناري من أحمد موسى على الهواء





وجه الاعلامي احمد موسى، رساله نارية للكونجرس الأمريكي بعد انشاء تكتل حقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس، مؤكدا أن الدولة المصرية تراعي حقوق الإنسان بلا شك.





وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن عليهم ان يعرفون ان ما حدث في عام ٢٠١١ لن يحدث ابدا مرة أخرى، متابعا أن الدولة المصرية لن تسقط مرة أخرى.





وتابع الاعلامي احمد موسى، أن مصر هي المعني الأول والأخير بقضايا حقوق الإنسان، والاعلام المصري مستعد لهذه الهجمة الشرسة على الدولة المصرية، مستدركا انه بهذا الكتله تعني أن اي شخص يدخل الكونجرس ويقدم اي مشكلة ضد مصر.



