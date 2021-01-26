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أخبار البلد

هل خفضت الفنادق أسعارها لتنجح مبادرة شتي في مصر.. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ان الفنادق المشاركة فى مبادرة شتي في مصر، خفضت أسعارها حيث تبدأ من ٣٠٠ إلي ٧٥٠ جنيه للفرد.

أكد الشاعر فى تصريح لـ "صدي البلد " أن الأسعار فى فنادق البحر الأحمر و جنوب سيناء تتضمن إقامة شاملة ، والأقصر وأسوان "هاف بورد" فطار وعشاء.

أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الإقامة فى المراكب العائمة تشمل إقامة كاملة ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الفترة الراهنة تعد موسم وتتضاعف فيها الأسعار، إلا أننا دعما وتشجيعا لمبادرة "شتي في مصر" تم إعلان الأسعار لتتوافق مع جميع الشرائ.

لفت الشاعر إلى أن هناك إصرار من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، على دعم المبادرة لتكون فرصة لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وإتاحة الفرصة لشريحة عريضة من المصريين للاستمتاع ببلدهم.

وحول مدي نجاح المبادرة أوضح أنه لا يمكن تقيمها فى الأسبوع الأول من إنطلاقها على الأقل نحتاج مرور شهر حتي نحكم على نجاحها من عدمة. 

شدد الشاعر على أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة التشغيل بشكل عام والتزام الفنادق بالإجراءات الوقائية و الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، تم تخفيض أسعار الليالي السياحية.

أوضح أن هناك لجان تفتيش تعمل بصفة مستمرة على جميع فنادق مصر للتأكد من التزام الفنادق بتنفيذ الإجراءات الوقائية و الاحترازية من فيروس كورونا.
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