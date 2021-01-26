وزارة الصحة الألمانية تكذّب ادعاءات عدم فعالية لقاح أكسفورد مع كبار السن

قالت وزارة الصحة الألمانية إن الادعاء بأن لقاح أكسفورد / أسترازينيكا ليس فعالا مع كبار السن غير صحيح، لافتة إلى أنه لا توجد بيانات تدعم هذه المعلومات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، انتقد العلماء الادعاء الكاذب بين عشية وضحاها بعد أن نشرته صحيفتا هاندلسبلات وبيلد الألمانيتان، اللتان قالتا إن مصادر حكومية حذرت من أن اللقاح المذكور تبدو فعاليته بنسبة 8 في المائة فقط لكنها لم تنشر أي بيانات لإثبات ذلك.

ونفت جامعة أكسفورد التقرير ، قائلة إنه لا يوجد "أساس" للادعاء ، وأن بياناتهم قد تم "نشرها بشفافية".

وقالت شركة AstraZeneca ، التي تصنع اللقاح نيابة عن أكسفورد ، إن هذه المعلومات "غير صحيحة تمامًا".

وأضاف العلماء أنهم ليس لديهم أي فكرة عن مصدر هذا الرقم ، مضيفين أنه لم يثبت من خلال البحث عن اللقاح.

وأكدت ألمانيا الآن أنه لا توجد بيانات تشير إلى أن فعالية اللقاح منخفضة إلى هذا الحد وأن وكالة الأدوية الأوروبية ستقرر ما إذا كانت ستوافق على اللقاح يوم الجمعة المقبل.