ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خطة النواب تقر مادة تجيز للحكومة الإفراج الجمركي المؤقت عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعديل المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وذلك باستحداث حكم جديد بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها. 

ونص القانون على  تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالى سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها فقد حظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده. 

وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررا من هذا القانون.

ووافقت اللجنة علي حذف صدر التعديل الوارد بمشروع قانون الحكومة، بناء على طلب ممثل الحكومة رمضان صديق مستشار وزير المالية والتي كان مفادها "علي المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة 14".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

المالية: «النولون البحري» في السلع المستوردة بنظام «CIF» لا يخضع لـ«القيمة المضافة»

رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على معرفة آراء المستثمرين عن النواحي الضريبية

وزير المالية: مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق الإصلاح الضريبي

ترشيحاتنا

أسرة ينتظرها حبل المشنقة.. إحالة معلم وزوجته ونجليهما للمفتي

فيديوجراف.. أسرار زواج السندريلا العرفي والوصية

إمارة مكة المكرمة تحذر مواطنيها في بيان عاجل

أول دولة أوروبية تسجل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

كرة ثابتة.. مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لسموحة أمام المقاولون العرب

السيسي يوجه بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

لصحة قلبك ونضارة بشرتك.. 6 استخدامات مذهلة لزيت الأرجان

حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور