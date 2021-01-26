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إعادة الإخوان.. أحمد موسى يكشف هدف تكتل حقوق الإنسان عن مصر في الكونجرس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:06 م
الاعلامي أحمد موسي
الاعلامي أحمد موسي
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عادل نصار
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف الحقيقي من إنشاء التكتل الجديدة لحقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس الأمريكي هو إعادة جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى. 

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، أن موقف الدولة من إعادة جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى للمشهد السياسي واضح، منوهًا بأنه لن تعود الجماعة الإرهابية مهما حصل. 


وقال إن الشعب أسقط الجماعة الإرهابية وعملاءها، وهذا التكتل يأتي في إطار الضغوط الجديدة التي تتعرض لها مصر من قبل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب جو بايدن، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ورجالها في أمريكا والخارج.

وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، أن هذا التحالف لقى قبولا كبيرا من أعضاء ومؤيدي الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن بعض المؤيدين لهذا التكتل شواذ.

وأوضح أن هذا الأمر يعني بدء الضغط على مصر من أمريكا بهذا التكتل، وعلينا أن لا نستهين بهذا الأمر، ومؤسس التحالف سالف الذكر لديه علاقات مشبوهة مع الإرهاب.

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