برلماني: السيسي أعاد لذوي الهمم حقوقهم.. وتوفير فرص عمل لهم واجب وطني وإنساني

ثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في توفير فرص عمل لذوى الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال عقد اتفاقيات بين القطاعين العام والحكومي لدمجهم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي قامت بها وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مع والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية تؤكد ذلك الاتجاه.





وأضاف "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمام بالغًا في الآونة الأخيرة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بكافة السبل، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية التامة للأشخاص ذوي الاعاقة سواء في اعداد الدستور أو التمثيل النيابي .





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى لكشف المواهب وتنمية مهارات الأطفال من ذوى الهمم، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع، واستثمار لقدراتهم الفنية والإبداعية، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال يمتلكون قدرات خاصة لما تكن عند الأطفال العاديين.





الجدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، شهدت اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية،وذلك بحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.







