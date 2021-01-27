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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه 12 ساعة بعدة مناطق في كفر الشيخ‎

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:02 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مناطق (قريه الحاج على والرصيف والحصفه وفرج الشامى والمثلث والرغامه  وتوابعها)، وذلك اليوم الاربعاء الموافق ٢٧/١/٢٠٢١ من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٨ مساء من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة في بيان صادر لها أمس الثلاثاء، سبب الانقطاع  للقيام بأعمال الصيانة وتركيب وتغيير محابس بمحطه مياه الحاج على التابعة لمنطقة الرياض.

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وأهابت الشركة في بيانها الصادر منذ قليل، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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