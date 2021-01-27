برلمانية: توفير فرص عمل لذوي الهمم يؤكد اهتمام الدولة بهم

أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على أهمية توفير فرص تدريب وعمل لائقة لذوي الهمم بهدف دمجهم في المجتمع، مشيدة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بهدف تدريب وتشغيل 30 من ذوي الهمم.





وأفادت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات والقطاعات المختلفة، خاصة في تلك الآونة التي نشهد فيها تنفيذ وافتتاح مشروعات قومية جديدة، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتوفير فرص عمل وتدريب للشباب من أجل توظيفهم.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال توفير لهم فرص تدريب وعمل في الأماكن المختلفة، مطالبة بزيادة الاتفاقيات بين القطاع الحكومي والخاص لتوفير المزيد من فرص العمل لهؤلاء الشباب الذين يتعرضون للتفرقة العنصرية في بعض الأحيان نظرًا لحالاتهم.





الجدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، شهدت اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية،وذلك بحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.







