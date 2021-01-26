يعمل بقوة.. أحمد موسى يشيد بالنائب محمد أبو العينين ويفتح النار على مجلس حقوق الإنسان

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، يقدم دورًا برلمانيًّا هامًّا لمصلحة الدولة.





وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب يعمل بقوة ويرد بالحقيقة في أوروبا وكل مكان.





وطالب أحمد موسى ، مؤسسات الدولة بالتصدي للمخططات الخارجية، متسائلًا "أين المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ ولابد أن يرد بقوة على الكونجرس الأمريكي"، متابعا "سنرد بقرة على كل من يتطاول على مصر".





وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نائم وأحد أعضاء المجلس مقيم في لندن.