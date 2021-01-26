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خبير اقتصادي يرصد ما تحقق في مصر بعد 10 سنوات على ثورة يناير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:16 م
مؤشر الاقتصاد
مؤشر الاقتصاد
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ندى رأفت
قدم الدكتور صبحي عسلية ، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، التحية لقوات الأمن وجهاز الشرطة كله ، مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير اتسرقت من المصريين ، معقبًا : " هذه الثورة كانت أحلام ، ولكن تحولت إلى كابوس مع الإخوان " . 

وأضاف " صبحي عسلية " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن هذه الكابوس هو الذي فزع المصريين ، وأدى إلى خروجهم وقيامهم بثورة 30 يونيو ، من أجل تصحيح الكابوس ، وتحقيق حلم ثورة 25 يناير .

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أن لو لم تكن تحدث ثورة 30يونيو ، كانت ستتعرض مصر لكثير من الأوضاع الخاطئة الكارثية المختلفة ، مؤكدًا أن مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية ، أصبحت الآن تشهد العديد من التطورات والنجاحات الكثيرة على رغم من وجود بعض العواقب والمشاكل الكثيرة ، معقبًا : " بس الحمدلله كنا فين وبقينا فين "  . 

وأكد " عسلية "  ، أن هناك ارتفاع هائل في معدل النمو للإقتصاد في عام 2020 ، وانخفضت معدلات البطالة ، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن النظام الاقتصادي الحالي قادر على توفير فرص عمل للشباب ، وبالتالي التأثير على معدلات الفقر أيضًا .

وأشار ، إلى انخفاض معدل التخضم أيضًا في 2020 ، رغم وجود الإصلاح الاقتصادي ، حيث أصبح 5.7 ، مؤكدًا أن معدلات البطالة والتضخم من 2011 إلى 2020 في تحسن مستمر ، مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تدل على الطريق الصحيح رغم عدم الوصول إلى الهدف المثالي .
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