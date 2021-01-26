خبير اقتصادي يرصد ما تحقق في مصر بعد 10 سنوات على ثورة يناير

قدم الدكتور صبحي عسلية ، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، التحية لقوات الأمن وجهاز الشرطة كله ، مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير اتسرقت من المصريين ، معقبًا : " هذه الثورة كانت أحلام ، ولكن تحولت إلى كابوس مع الإخوان " .





وأضاف " صبحي عسلية " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن هذه الكابوس هو الذي فزع المصريين ، وأدى إلى خروجهم وقيامهم بثورة 30 يونيو ، من أجل تصحيح الكابوس ، وتحقيق حلم ثورة 25 يناير .





وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أن لو لم تكن تحدث ثورة 30يونيو ، كانت ستتعرض مصر لكثير من الأوضاع الخاطئة الكارثية المختلفة ، مؤكدًا أن مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية ، أصبحت الآن تشهد العديد من التطورات والنجاحات الكثيرة على رغم من وجود بعض العواقب والمشاكل الكثيرة ، معقبًا : " بس الحمدلله كنا فين وبقينا فين " .





وأكد " عسلية " ، أن هناك ارتفاع هائل في معدل النمو للإقتصاد في عام 2020 ، وانخفضت معدلات البطالة ، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن النظام الاقتصادي الحالي قادر على توفير فرص عمل للشباب ، وبالتالي التأثير على معدلات الفقر أيضًا .



