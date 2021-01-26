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توك شو

قرارات جديدة فى ألمانيا للحد من انتشار كورونا.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:19 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي، إبراهيم كابان من برلين، إن ألمانيا تفكر في تقليص الحركة الجوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحًا أن المانيا تتخذ هذه الإجراءات للحد من انتشار كورونا بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات معلقًا "جميعها إجراءات احترازية".

أضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الخطوط الجوية هى السبب الرئيسي لانتشار كورونا فى ألمانيا، وأكد أن الحكومة قامت بإغلاق المدارس، و غلق بعض الحدود مع الدول المجاورة.

كشف أن الحكومة اجتمعت أول أمس لوضع خطة لـ مواجهة فيروس كورونا، وأكد أن ألمانيا تسجل فى أخر تقرير يومي  6408 إصابة و 903 وفيات، وهذا أمر مقلق.

ولفت إلى أن ألمانيا من الدول المساهمة فى إنتاج لقاح فايزر، وتقوم بتطعيم 10 ألاف مصاب فى اليوم، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة فى عدد الحاصلين على اللقاح فى الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه يجب تطبيق الإجراءات الكاملة، والحكومة تسعى لتقليل عدد الإصابات.

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