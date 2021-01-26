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ديني

الهلالي: الشخص الواعي يصعب خداعه سواء دينيا أو مجتمعيا.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:07 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن  الشخص الواعي من الصعب أن يتم خداعه سواء دينيا او مجتمعيا.

واضاف الهلالي، في لقائه على الفضائية الأولى المصرية، أن الإنسان عليه أن يحصل على الخبرة الكافية ويحصل على المعرفة من العلوم وأن يكون على وعي دائما ويتعلم من مدرسة الحياة.

وأشار إلى أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" منوها أن الإنسان حينما ينصح أحدا أو يامر غيره فعليه أن يأمر بالمعروف وبما يتعارف عليه الناس.

وأوضح، أن الوعي هو تفعيل العلم والمعرفة الذي تحصل عليه الشخص في حياته، فالشخص الواعي لا يمكن التأثير عليه بخلاف الشخص غير الواعي.
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