مشروع إحياء صناعة الحرير.. الزراعة: نسعى لتعميمه بالمحافظات.. «الفلاحين»: تكاليفه بسيطة ومربح.. وخبير: يحدث طفرة بالصناعة والتصدير

خبير: مشروع إحياء الحرير يؤدى إلى طفرة فى الصناعة والتصدير

الزراعة: نسعى لتعميم مشروع إحياء صناعة الحرير فى جميع المحافظات

"الفلاحين": صناعة الحرير بتكاليف بسيطة و مربحة ونحتاج إلى توفير دود القز

تعد صناعة الحرير من أهم الصناعات الاقتصادية المربحة ، وتسعى وزارة الزراعة إلى إحياء هذا المشروع حاليًا بجميع المحافظات لتشجيع الصناعة المحلية، وتصديره من جهة أخرى وبالتالى يتم تشغيل أيادى عاملة من الشباب الخريجين .

وتقوم وزارة الزراعة بتدريب عدد من الشباب على مشروع إحياء صناعة الحرير، وفى هذا الصدد، تم استطلاع آراء بعض خبراء الزراعة فى هذا المشروع وكيف يتم استغلاله لصالح الدولة .





فى البداية ، أكد الدكتور أسامة غازى بوزارة الزراعة، أن صناعة الحرير تعد مشروعات صناعية زراعية، منوها إلي أن مبادرة إحياء مشروع صناعة الحرير بالوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة تعد الأكبر من نوعها حيث تبدأ بألف فدان .

وأوضح "غازى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، أن هناك بعض المستثمرين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظات المنيا والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الأخرى .

وأشار "غازى" إلى أن مبادرة إحياء مشروع صناعة الحرير ستؤدى إلى طفرة كبيرة فى مجال الصناعة والتصدير، مضيفا أن لدينا العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد ، والنسيج.





وتابع قائلاً: "كما أننا نحتاج إلي مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير، مما يوفر فرص عمل للشباب، لافتاً إلي أنه يتم تدريب عدد من الشباب فى الوادى الجديد والخارجة على العمل فى صناعة الحرير عمليا ونظريا، حتى يكونوا مدربين من جميع النواحى على التعامل مع دود القز لاستخراج الحرير.

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة ، أن مشروع إحياء صناعة الحرير عبارة بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد والوزارة ، موضحا أن المبادرة تبدأ من زراعة التوت وحتى تصنيع الحرير.





وأضاف " عبدالمجيد" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دور الوزارة يكمن فى الدعم الفنى للمشروعات، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع ، وتقديم الدعم حتى يتم عملية تصنيع الحرير سواء للصغار أو لكبار المستثمرين.





وأوضح "مدير معهد وقاية النباتات" أن وزارة الزراعة تسعى إلى تعميم هذه المبادرة على جميع المحافظات ، مشيرا إلي أنه يتم تحديد هامش الربح على حسب المساحات وحجم المشروع ، إذ تتطلب بعض المراحل دخول الأجهزة.





ولفت إلي أنه قد تم تدريب 230 شابا وفتاة بالخارجة و70 متدربا بالداخلة وذلك على أساليب إنشاء مشاتل وحقول التوت والعناية بها علاوة على طرق تربية الأعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية كمشروع استثمارى صغير لشباب الخريجين والطرق المختلفة لتربية الأعمار الكبيرة ووسائل التعشيش المختلفة وجمع محصول الشرانق وتجفيفها وطرق حل الشرانق لانتاج الحرير الخام علاوة على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير ومنها مستحضرات التجميل والزينة.

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن صناعة الحرير تعد من أهم الصناعات المربحة خاصة أنه يمكن لصغار المزارعين العمل فيه ، موضحا أنه يمكن لأى مزارع زراعة التوت على جانبى الترع وبجانب المحصول الأساسي الذى يعمل به .

وناشد " أبوصدام" خلال تصريحات ل"صدى البلد " ، وزارة الزراعة بتوفير دود القز مع الشتلات الجيدة للفلاحين ، كما طالب بضرورة التوعية المناسبة لكيفية التعامل مع تلك الديدان والاستفادة من الحرير الناتج عن طريق زراعة تعاقدية مع المزارعين .





وأوضح "نقيب الفلاحين" أن تكاليف إنشاء مشروع صناعة الحرير بسيطة ، وأى مزارع يمكنه بأساليب بسيطة إدرار ربح جيد ، كما أنه يمكنه العمل بأجهزة بسيطة .

يشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعى لصناعة الحرير من جهة وتشجيع الشق الصناعى من جهة أخرى، كما تستهدف في إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة خصوصا وأن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص بمصر ويختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، كما تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد وصغار وكبار المستثمرين .