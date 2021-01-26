الأوقاف: تجديد تعيين ثلاثة مديرين عموم بالأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد تعيين محمد عبد العزيز محمد إبراهيم القاضي، مديرًا عامًا للإدارة العامة؛ لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





كما قرر وزير الأوقاف، تجديد تعيين الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز وكيلا لمديرية أوقاف القاهرة مع استمرار تكليفه بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف.





وقرر الوزير، تجديد تعيين الشيخ علي محمد طيفور وكيلًا لمديرية أوقاف سوهاج مع تجديد ندبه للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج.