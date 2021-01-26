ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: تجديد تعيين ثلاثة مديرين عموم بالأوقاف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:27 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد تعيين محمد عبد العزيز محمد إبراهيم القاضي، مديرًا عامًا للإدارة العامة؛ لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما قرر  وزير الأوقاف، تجديد تعيين الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز وكيلا لمديرية أوقاف القاهرة مع استمرار تكليفه بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف.

وقرر  الوزير، تجديد تعيين الشيخ علي محمد طيفور وكيلًا لمديرية أوقاف سوهاج مع تجديد ندبه للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: سلامة عبد الرازق وكيلا لأوقاف الجيزة مع استمراره وكيلا لمديرية المنيا

أوقاف سوهاج تُطلق سلسلة تدريبات بعنوان "التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني"

الأوقاف: تجديد تكليف محمد عزت وكيلا لأسوان

تجديد تكليف سلامة عبد الرازق بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف المنيا

وزير الأوقاف ينعى الشيخ جلال محمد شريف

وزير الأوقاف يصدر قرارات تعيين لعدد من القيادات.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

برلمانية: شركات القطاع الخاص تتلاعب بقانون التأمينات لحرمان العمال من المعاش

رمضان صبحي أساسيا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

هل خفضت الفنادق أسعارها لتنجح مبادرة شتي في مصر.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

لصحة قلبك ونضارة بشرتك.. 6 استخدامات مذهلة لزيت الأرجان

حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور