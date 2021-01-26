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أبرزها سد النهضة.. نشأت الديهي: وزير الخارجية أجاب بوضوح على أسئلة مهمة أمام مجلس النواب.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:46 م
وزير الخارجية بالبرلمان
وزير الخارجية بالبرلمان
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محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن وزير الخارجية سامح شكري ألقى بيانا رائعا أمام البرلمان اليوم مؤكدا أن سامح شكري من الوزراء الذين وصلوا إلى مرحلة الثقة الكبيرة وعلى دراية كبيرة بجميع الملفات الخارجية .

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم أن وزير الخارجية أكد اليوم على عدد من الملفات الهامة التي تهم الشعب المصري وأجاب اجابات واضحة على كل التساؤلات أهمها سد النهضة.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن مصر نجحت في تحويل ملف سد النهضة خلال السنوات الماضية من ملف ثلاثي اقليمي إلى قضية دولية مؤكدا أن مجلس الأمن لأول مرة يناقش قضية مائية وذلك يثبت نجاح الدبلومسية المصرية.

وأشار الديهي إلى أن وزير الخارجبة  أكد أن الجانب الاثيوبي يراوغ ومتعنت مؤكدا أن اثيوبيا تتراجع عن العديد من الإتفاقيات التي تمت بشأن سد النهضة .

واستعرض سامح شكري، وزير الخارجية، أمام مجلس النواب، التحديات التي تواجهها مصر في عالم يموج بالصراعات والتحديات ودور الخارجية المصرية في الحفاظ على المن القومي المصري.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مياه النيل هي الأهم على أجندة السياسة الخارجية وتأتي على رأس الأولويات التي تعمل فيها وزارة الخارجية بإخلاص إعلاء لمصالح مصر العليا والحفاظ على أمنها القومي، والذود علي المصدر الأوحد منذ فجر التاريخ.
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