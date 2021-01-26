علاج جحوظ العين بالعسل.. وأبرز استخداماته

، وبالرغم من خصائص العسل إلا انه يستخدم في الحالات البسيطة والتي لا تستدعي تدخل الطبيب.

لإفراط في البكاء والإجهاد البدني المفرط والوراثة، والتهاب الجلد والتغيرات الهرمونية في الجسم، وحدوث تغيير في الطقس، ومشاكل الجيوب الأنفية والنظام الغذائي السيء، وقلة النوم والحساسية أهم أسباب انتفاخ العين .

وعلاوة على ذلك ، يمكن استخدام علاج جحوظ العين بالعسل

كــ مضاد للجراثيم لتقليل انتفاخ العين؛ حيث ان هناك العديد من الدراسات التي أكدت على فاعلية العسل واستخدامه في طب العيون.