علاج جحوظ العين بالعسل.. وأبرز استخداماته

من أسباب الاحتياج إلى علاج جحوظ العين بالعسل الإفراط في البكاء والإجهاد البدني المفرط والوراثة، والتهاب الجلد والتغيرات الهرمونية في الجسم، وحدوث تغيير في الطقس، ومشاكل الجيوب الأنفية والنظام الغذائي السيء، وقلة النوم والحساسية أهم أسباب انتفاخ العين .
يتمتع العسل بخصائص مضادة للجروح، و تهدئة الالتهابات والإنتفاخات التي تصيب العين، لذا فهو مناسب لـ علاج جحوظ العين ، وبالرغم من خصائص العسل إلا انه يستخدم في الحالات البسيطة والتي لا تستدعي تدخل الطبيب.
ويعتبر علاج جحوظ العين بالعسل، وتطبيقه على العين في علاج الجروح المصابة غير القابلة للشفاء، مما يؤدي إلى تعزيز استخدامه السريري في علاج الاضطرابات المختلفة بما في ذلك اضطرابات العين.
وهناك أدلة على أن العسل قد يكون مفيدًا في علاج جحوظ العين بالعسل، وأمراض العيون الجافة ، وذمة القرنية بعد الجراحة ، و اعتلال القرنية الفقاعي.
وعلاوة على ذلك ، يمكن استخدام علاج جحوظ العين بالعسل كــ مضاد للجراثيم لتقليل انتفاخ العين؛ حيث ان هناك العديد من الدراسات التي أكدت على فاعلية العسل واستخدامه في طب العيون.
** المصدر: موقع Pub med