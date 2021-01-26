هاشتاج يلا يا أهلي يتصدر تويتر لدعم المارد الأحمر أمام بيراميدز

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يلا_يا_اهلي دعما للنادي الاهلي في مباراته امام بيراميدز









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ماتش مقلق بصراحه واداء غير مبشر قبل بطولة كاس العالم ‎#يلا_يا_أهلي" و "‏الماتش محتاج كهربا و بواليا ومن اول الشوط التانى ‎#يلا_يا_اهلي".





وقال أخرون "‏لاعيبه الاهلي مستعليه علي الكوره مافيش تركيز خالص‎#يلا_يا_اهلي" و "‏‎#يلا_يا_اهلي تحس كده ان الأهلي بيلعب مع الأهلي بس الأهلي أهلي برضو يا بتوع بيراميدز".









وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز التعادل السلبي أمام ضيفه النادي الأهلي في المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.





وسيطر لاعبو الأهلي على الكرة في الدقائق الأولى من المواجهة في الوقت الذي اعتمد فيه بيراميدز على الدفاع المتقدم لتقليص زمن امتلاك الأحمر للكرة، في ظل غياب الخطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة الرابعة.





وجاءت الدقيقة الرابعة لتشهد تشكيل خطورة على مرمى بيراميدز، بعد كرة طولية من محمد مجدي "أفشة" نحو حسين الشحات لكن شريف إكرامي تقدم وأمسك بها قبل وصولها إلى جناح الأهلي.





وسقط محمد هاني أرضًا بدون أي تدخل في الدقيقة السادسة من اللقاء ليشتكي من إصابة عضلية، مما تسبب في إجراء تبديل اضطراري للأهلي في الدقيقة العاشرة بالدفع بأحمد رمضان "بيكهام".





وسدد أفشة الكرة في حائط صد بيراميدز، لترتد إلى حسين الشحات الذي تلاعب بعبد الله السعيد قبل أن يطلق تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لكن شريف إكرامي أمسك بها.





وجاءت الدقيقة 41 بأخطر كرات اللقاء بعد كرة طولية تسلمها رمضان صبحي خلف دفاع الأهلي، لينطلق بالكرة ويتلاعب بثلاثة لاعبين، قبل أن يمررها إلى أنطوي أمام المرمى ولكن الغاني سددها ضعيفة للغاية بسبب عدم دقة التمريرة.





وخرج احمد فتحي مصابا بالعضلة الخلفية دون أي احتاك مع أحد اللاعبين ليحل بديلا منه عمر جابر فى الدقيقة 43 من زمن المباراة .



