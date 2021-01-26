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سيارات

بشاير بايدن.. الاستغناء عن السيارات الحكومية واستبدالها بأسطول كهربائي أمريكي الصنع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:03 م
جو بايدن
جو بايدن
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كريم عاطف
قال رئيس الولايات المتحدة الامريكية الجديد جو بايدن إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تستغني عن أسطولها من المركبات، وتستعين بأسطول من المركبات الكهربائية النظيفة التي صُنعت في أمريكا بواسطة عمال أمريكيين.

أضاف بايدن أن هذه الخطوة ستخلق مليون وظيفة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة ، بالاضافة الى تعزيز الصناعة الوطنية .

كما دعا الرئيس الامريكى جموع شعبه بشراء المنتجات المحلية الصنعة الامريكية لدعم الصناعة الوطنية من جديد ، ولكن لم يوضح بايدن الجدول الزمني للاستبدال، او مبالغ المخصصة لهذه المبادرة الرئاسية الجديدة.

وقد وقّع بايدن أيضًا عل أمر تنفيذي يهدف إلى زيادة وظائف المصانع، التي تراجعت بمقدار 450 ألفًا منذ بدء الوباء العام الماضي ، وفي الأسبوع الماضي، أشار بيت بوتيجيج، مرشح بايدن لوزارة النقل، إلى أنه سيعمل على دعم خطط النقل الخضراء لبايدن، وستعمل الحكومة على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

يذكر ان الحكومة الفيدرالية الامريكية تمتلك أسطول مكون من 645 ألف مركبة، وفقًا لتقرير الأسطول الفيدرالي لعام 2019، ويشمل المركبات المخصصة لمختلف المدنيين والوكالات العسكرية.

 ويشمل الحكومة الفيدرالية الامريكية 272 ألف شاحنة خفيفة، و102 ألف شاحنة متوسطة، و39 ألف شاحنة ثقيلة، مع 224 ألف سيارة ركاب و8000 مركبة أخرى متنوعة مثل الحافلات وسيارات الإسعاف.
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