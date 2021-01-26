ثلاجة موتى وكورونا والطقس السيئ.. وزير الطيران في مناقشته أمام البرلمان: رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المطارات.. وشراء معدات وأجهزة لشفط المياه لمواجهة السيول

وزير الطيران أمام البرلمان:

- اتخذنا تدابير مهمة في المطارات لمواجهة كورونا والأزمات المناخية

- تعاقدنا مع الصحة لإيجار ثلاجة موتى بمطار سوهاج

- استمرار فحص ساحات التخزين للتأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال

- الخدمة على الطائرات أصبحت حماية أكثر منها ضيافة









شهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء حضور وزير الطيران محمد منار عنبة ، مناقشات تجاه برنامج الوزارة والخطط المستقبلية لمواجهة أي تغيرات طارئة، وأشار الوزير إلى الأزمات التي واجهته عند تسلم مهام الوزارة، مشيرا إلى إتخا كافة التدابير لمواجهة كورونا وازمة الطقس والسيول بلإضافة إلى استمرار فحص ساحات التخزين للتأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال.





أكد وزير الطيران محمد منار عنبة، أنه حينما تسلّم العمل في الوزارة كانت هناك موجة الطقس السيئ، خصوصًا السيول التي ضربت مصر، ما أثر على وضع المطارات، منوهًا إلى أن الوزارة اقتحمت هذا الملف واتخذت جميع إجراءات السلامة ونجح الطيارون في عدم تعطيل الرحلات.





ولفت الوزير إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المطارات المصرية لفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات، وتم توجيه غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران لمتابعة تأثير الطقس على موقف الرحلات أولا بأول.





وذكر أن الوزارة كانت قد استبقت ذلك بوضع خطة استعدادات مسبقة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ ومتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة، كما تم شراء معدات وأجهزة لشفط المياه لمواجهة السيول والأزمات المناخية.





وكشف أنه بمجرد الإعلان عن جائحة كورونا مع بدايات العام الماضي اتخذت وزارة الطيران المدني عدة تدابير وقرارات مهمّة للحد من تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على قطاع الطيران، أهمها تضمنت تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولا بأول بالمطارات المصرية وتسيير العديد من الرحلات لعودة المصريين العالقين من ووهان فور انتشار الفيروس بالصين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات المصرية، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات بالمطارات المصرية.





وأضاف أنه جاء تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى مصر بداية من 19 مارس الماضي وحتى أول يوليو الماضي ومع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء باستئناف الحركة الجوية للمطارات المصرية أول يوليو الماضي، اتخذت وزارة الطيران المدني حزمة من القرارات تشجيعًا لحركة الطيران والسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر.





وأوضح أن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء ومقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر وزادت من الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقطاع وتخفيض أعداد العمالة بنسبة 50% بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، وقامت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بتصنيع وإنتاج الكمامات وتوريدها لوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها.





ونوه إلى أن الوزارة قامت بإجراءات احترازية داخل المطارات شملت تعقيم وتطهير جميع المطارات المصرية بشكل دوري ومستمر وعربات نقل الحقائب بعد كل استخدام، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب وكإجراء وقائي، وتم تركيب عدد من الكاميرات الحرارية بكل من مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب، وتم تعميمها على باقى مطارات لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونيا.





ونوه إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية داخل الطائرات وفقًا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة)، فتم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، والتنبيه على جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات وتوفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.









وكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ان الجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقدم بعملها للتاكد من عدم وجود اي مواد خطرة مخزنة بها او قابلة للاشتعال.





وأضاف وزير الطيران المدني ان هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية و لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.





قال إن شركة مصر للطيران تعمل بنسبة 30 % من قوة الحركة فيها.





وردا على تساؤل النواب عن موقف الطيارين الجدد من الانضمام للخدمة، قال : " وفقا لخفض نسبة الحركة في الشركة فالطيارين أيضا يتدربون بنسبة 30 % أيضا و هو ما يحتاج الى مدة أطول للتدريب 4 اشهر بدلا من شهر و نصف ".





و قال وزير الطيران ردا على انتقاد النائب فتحى قنديل للأوضاع في مطار سوهاج و ان الوزير لم يقم بزيارة المطار من قبل :" انا عارف المطارات و لسه بطير و نزلت في جميع المطارات و زرت جميعها اكثر من مرة للتأكد من الإجراءات الاحترازية و الحركة.





و أضاف تعليقا على عدم وجود ثلاجة لاستقبال الجثامين في مطار سوهاج : " لا توجد ثلاجة في مطار سوهاج و تعاقدنا مع وزارة الصحة لايجار ثلاجة موتى ، و نظرا لان الطائرت التي تذهب لسوهاج قليلة جدا فالجثامين القادمة من الخارج الى مطار القاهرة يتم حفظها في ثلاجة المطار حتى تنقلها رحلة متجهة الى سوهاج ".





وأشار إلى إنه لم تعد هناك خدمة على الطائرات وإنما أصبحت حماية أكثر منها ضيافة.





وأضاف ،"المضيفة لا شعرها باين ولا هي بدينة ولا لأ، وفي مكياج ولا لأ، نظرا لظروف كورونا، بسبب واقى الوجه الذى ترتديه والبالطو والقفاز ولا نستطيع تمييز واحدة عن أخرى، هناك من يراقبهم قبل صعود الطائرة ولكن على الطائرة لا أحد يتابع لأنها أصبحت حماية مش خدمة".





وتابع : " لا توجد خدمة فالمضيفة تقدم الوجبة في علبة بلاستيك وتبتعد عن الراكب وممنوع المشروبات فكيف نطبق معايير خدمة في هذا الوضع، وأنه لم يختر ضيافة والموجودون جاءوا قبل توليه المسؤولية.





وقال ، إن اللغة الإنجليزية للضيافة تحتاج فعلا إلى رفع كفاءتها وأتفق مع ما قالته النائبة حول الأمر.





ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير الطيران المدني، محمد منار عنبه، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.