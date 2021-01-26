حرب الاتفاق النووي الباردة.. إيران تهدد أمريكا بتعليق البروتوكول الإضافي.. بايدن يبدأ المفاوضات بعيدا عن طهران.. وشرط خليجي لاستقرار المنطقة

* ظريف: إذا لم يتم رفع العقوبات بحلول 21 فبراير سيتم تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي

* مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ستطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع طهران

* ماكينزي: الأشهر التي سبقت تنصيب بايدن شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر مع إيران









بعد وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض ترتقب دول المنطقة ما سيؤول إليه الوضع بين إيران والولايات المتحدة، وسط توقعات بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ الإعلان عن أي تقدم بالمفاوضات.





حتى الآن تستمر إيران في إصدار تحذيراتها وتهديداتها، حيث هددت إيران بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي مع القوى العالمية.





وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف:"إذا لم يتم رفع العقوبات بحلول 21 فبراير، سيتم تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي. مع تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، سمعنا شائعات لكننا لم نتخذ أي إجراءات".





من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي، في 21 فبراير المقبل، إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها وإلغاء العقوبات.





وقال علي ربيعي: "لا يوجد أي خطة للتفاوض مع أمريكا وأي تطور في هذا المجال منوط بخطواتها العملية وتنفيذ القرار 2231".





وتابع: "يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، استثمار الفرصة المتاحة لبناء الثقة، والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي".





وأضاف "فرصة أمريكا والدول الأوروبية للعودة للاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة ولن تبقى للأبد"، مشيرا إلى أن "طهران لم تجر أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتنتظر موقفها الرسمي من الاتفاق النووي".





وتؤكد إيران أن فكرة التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد أو معدل للاتفاق المبرم عام 2015 غير مطروحة، وأن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق، وسط مطالبات من دول خليجية بينها المملكة العربية السعودية بالمشاركة في مفاوضات لاتفاق نووي جديد.





وقال مسؤول حكومي أمريكي لـ"سكاي نيوز"، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع طهران.





وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنه سيكون هناك مقاربة جديدة تسعى إلى التأكيد على استراتيجية الردع الأميركية في المنطقة وإيجاد حلّ للنزاع مع طهران.





ولفت إلى أن هذه الخطوات ستترافق مع اتصالات بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحديدا مع دول خليجية وإسرائيل.





وقال إنه في هذا الإطار، تأتي زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي.





وكان ماكينزي غادر في وقت سابق الولايات المتحدة متجها إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يزور للمرة الأولى وبصفته العسكرية إسرائيل.





وصرح ماكينزي على متن الطائرة أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت "مرحلة الفرصة"، بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا.





ولفت إلى أن الأشهر التي سبقت تنصيب بايدن شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر مع إيران.





وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إجراء بايدن مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناولت الملف النووي الإيراني.





وقال الزعيمان، بحسب بيان الإليزيه، إنهما أعربا عن رغبتهما في العمل معا في ملف إيران.





وفي اليوم الأول بعد تنصيبه، قال البيت الأبيض إن بايدن سيجري محادثات مع زعماء في العالم بشأن إيران.





وأعرب بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرم عام 2015، لكن سلفه دونالد ترامب انسحب منه عام 2018.





لكن لا يبدو أن الأمور سهلة، إذ قال مرشحه لمنصب وزارة الخارجية، أنتوني بلينكن، إن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وتدخلاتها في المنطقة.





وسوغ ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي لأنه لم يشمل صواريخها البالستية ولا تدخلاتها المزعزعة للاستقرار.





وتصر إيران على أن هذين البندين خارج أي اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.





ويضاف إلى ذلك، الخطوات الإيرانية المتسارعة نحو إلغاء التزاماتها بالبرنامج النووي، ما يقلص المسافة التي تفصلها عن حيازة سلاح نووي.



