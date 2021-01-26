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فن

الحب كله حبيته فيك.. حسن الرداد يسترجع ذكرياته مع والدته بصورة على البحر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استرجع الفنان حسن الرداد زكرياته مع والدته الراحله بصورة له معها من على احد الشواطئ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. 
 
وعلق حسن الرداد قائلا " الحب كله حبيته فيك.. وزماني كله عشته ليك". 

وكان حسن الرداد أعلن منذ أيام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس
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