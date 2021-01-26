أحداث 11 سبتمبر .. رسالة عاجلة من أحمد موسى للشعب الأمريكي

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة عاجلة للشعب الأمريكي، مؤكدا أن هناك أمرا هاما يحدث داخل الكونجرس الأمريكي ويجب الانتباه له.





وقال موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، للشعب الأمريكي، :"أحداث سبتمبر القاعدة نفذت أكبر عملية إرهابية في التاريخ، وزعيم القاعدة أسامة بن لادن كان عضوا في جماعة الإخوان الإرهابية".





وأضاف مقدم برنامج على مسؤوليتي، :"خلوا بالكم وفي تحالف داخل الكونجرس مع أعضاء من الاخوان اللي قتلو الشعب الأمريكي، خلوا بالكم من النواب اللي انتخبتوهم واليوم يذهبون لاعضاء من الاخوان القتلة".



